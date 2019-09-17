«Ред Булл» не раз отправлял запросы в ФИА по поводу мотора «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что в команде интересуются, за счёт чего «Феррари» удалось так прибавить в плане мощности двигателя. Шарль Леклер выиграл обе гонки после летнего перерыва — в Спа и в Монце, и не последнюю роль в этом сыграл мотор «Феррари». Так, на Гран-при Италии гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на протяжении долгого времени преследовавший Леклера, ничего не мог поделать с монегаском на прямых.

«Мы отправили несколько запросов в ФИА. Но не получили ни одного ответа», — приводит слова Хорнера GrandPX.news.

Неназванный представитель одной из команд сказал: «Они, должно быть, придумали что-то хитрое. Если это легально, то всё, что мы можем сделать, — снять перед ними шляпы».