Вольф объяснил, почему Ферстаппен не попал в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, по какой причине Максу Ферстаппену, выступающему за «Ред Булл», не нашлось места в его команде. Ферстаппен стал членом молодёжной программы «Ред Булл» в 2014 году, притом что «Мерседес» им тоже тогда интересовался. Пытались в «Мерседесе» переманить голландца и перед сезоном-2017, когда нужно было искать замену закончившему карьеру Нико Росбергу, но тоже ничего не вышло.
«В «Ред Булл» Максу дали время на развитие. Ему было позволено совершать ошибки в «Торо Россо», да и в «Ред Булл» тоже, как на Гран-при Азербайджана год назад в аварии с Даниэлем Риккардо. А у нас в то время не было соответствующей структуры для юниоров. Мы сосредоточились на том, чтобы выигрывать гонки и чемпионаты.
Мы хотим, чтобы «новый Макс» выступал за нас. Поверьте, несколько парней уже проходят нашу тренировочную программу. Но единственный настоящий Макс Ферстаппен появился для нас слишком рано», — цитирует Вольфа GPFans.
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