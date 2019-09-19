Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Хонде» не исключили вероятность повторения проблем с мощностью у Ферстаппена

В «Хонде» не исключили вероятность повторения проблем с мощностью у Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе не исключил вероятность повторения проблем с потерей мощности на болиде пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Избежать подобных проблем непросто, поскольку сработал механизм ФИА. Есть вероятность, что подобное повторится. Мы проанализируем, из-за чего это произошло и есть ли у нас возможность предотвратить подобное в дальнейшем», — приводит слова Тойохару Танабе Motorsport.

Система ФИА защищает от трекшн-контроля, который запрещён с 2008 года. После удара колесом о бордюр оно провернулось, что вызвало активацию системы электронной защиты. Защитный режим снижает обороты мотора в случае пробуксовки. После резкой потери мощности общий для всех команд контрольный блок ФИА вернул мотор к полной мощности.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент