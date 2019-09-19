В «Хонде» не исключили вероятность повторения проблем с мощностью у Ферстаппена

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе не исключил вероятность повторения проблем с потерей мощности на болиде пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Избежать подобных проблем непросто, поскольку сработал механизм ФИА. Есть вероятность, что подобное повторится. Мы проанализируем, из-за чего это произошло и есть ли у нас возможность предотвратить подобное в дальнейшем», — приводит слова Тойохару Танабе Motorsport.



Система ФИА защищает от трекшн-контроля, который запрещён с 2008 года. После удара колесом о бордюр оно провернулось, что вызвало активацию системы электронной защиты. Защитный режим снижает обороты мотора в случае пробуксовки. После резкой потери мощности общий для всех команд контрольный блок ФИА вернул мотор к полной мощности.