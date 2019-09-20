Хэмилтон опередил Ферстаппена во 2-й тренировке Гран-при Сингапура, Квят — 11-й

На трассе «Марина-Бэй» завершилась вторая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, проехавший со временем 1.38,773. Второй показатель на счету Макса Ферстаппена («Ред Булл»), отставшего от лидера на 0,184 секунды. На третьей позиции расположился Себастьян Феттель («Феррари»), уступивший Хэмилтону более 0,8 секунды.



Даниил Квят по итогам сессии стал 11-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли расположился строчкой выше.



Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.38,773

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,184

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,818

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,121

5. Александер Албон («Ред Булл») — +1,170

6. Шарль Леклер («Феррари») — +1,245

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,372

8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,551

9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,588

10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,864

11. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,940

12. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,038

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,102

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,355

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,355

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,459

17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,619

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,672

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,791

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,404.