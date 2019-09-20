Перес получил предупреждение за инцидент с Магнуссеном
Сегодня, 20 сентября, состоялись первые тренировки Гран-при Сингапура Формулы-1. В ходе второй сессии на трассе произошёл инцидент между пилотом «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом и гонщиком «Хааса» Кевином Магнуссеном, в результате которого датчанин получил контакт со стеной и повредил болид.
После завершения сессии стюарды изучили инцидент и возложили ответственность за него на мексиканца, сообщает пресс-служба ФИА.
По мнению стюардов, Перес в момент инцидента ехал слишком медленно, тем самым спровоцировав потенциально опасную ситуацию. За это Перес получил предупреждение, ставшее для него первым в сезоне.
Видео инцидента между Серхио Пересом и Кевином Магнуссеном можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
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