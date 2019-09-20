Квят: как минимум ещё на год останусь в программе «Ред Булл»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят частично определился с планами на следующий сезон. Россиянин намерен остаться в программе «Ред Булл», хотя ещё не знает, за какую из двух команд он будет выступать.

«Скорее всего, как минимум ещё на год останусь в программе „Ред Булл“, буду с ними в Формуле-1. За какую бы команду ни выступал, „Торо Россо“ или „Ред Булл“. Мне нравится в „Торо Россо“. У меня получился с ними очень хороший год. Мы заработали первый подиум за много лет. Это позволяет мне чувствовать себя очень хорошо в команде. Что случится в 2020 году, посмотрим. Пока ещё рановато задавать вопросы по поводу того, где я окажусь.

Чувствую ли, что заслуживаю шанса попасть в «Ред Булл»? Это совершенно не важно. От этого ничего не зависит. Решение примут ключевые люди в «Ред Булл». Если они решат, что я сделал достаточно, чтобы занять это место, значит, так и будет.



Мы общаемся время от времени. Осенью подобные разговоры всегда случаются чаще, но сейчас на самом деле рано говорить, ведь в «Ред Булл» только поменяли пилотов, и теперь должно пройти несколько гонок, пока они не оценят Алекса. Посмотрим, как всё будет складываться дальше. Пока мой ответ таков: надо набраться терпения и подождать", — приводит слова Квята российская редакция Motorsport.