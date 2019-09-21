Леклер — лучший на третьей тренировке в Сингапуре, у Квята проблемы с двигателем

На трассе «Марина-Бэй» завершилась третья тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, проехавший со временем 1.38,192. Второй показатель — у Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), на третьей позиции расположился Себастьян Феттель («Феррари»).



Даниил Квят по итогам сессии не смог показать времени, столкнувшись с проблемами с двигателем. Его напарник Пьер Гасли остался на 12-й строчке.



Формула-1. Гран-при Сингапура. Третья тренировка



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.38,192

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,207

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,619

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,693

5. Александер Албон («Ред Булл») — +1,066

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,174

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,315

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,517

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,926

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,961

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,017

12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,147

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,761

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,793

15. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,964

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,977

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +3,302

18. Ромен Грожан («Хаас») — +3,350

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,762

20. Даниил Квят («Торо Россо») — без времени.