Леклер — лучший на третьей тренировке в Сингапуре, у Квята проблемы с двигателем

На трассе «Марина-Бэй» завершилась третья тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, проехавший со временем 1.38,192. Второй показатель — у Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), на третьей позиции расположился Себастьян Феттель («Феррари»).
Даниил Квят по итогам сессии не смог показать времени, столкнувшись с проблемами с двигателем. Его напарник Пьер Гасли остался на 12-й строчке.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Третья тренировка
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.38,192
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,207
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,619
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,693
5. Александер Албон («Ред Булл») — +1,066
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,174
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,315
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,517
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,926
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,961
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,017
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,147
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,761
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,793
15. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,964
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,977
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +3,302
18. Ромен Грожан («Хаас») — +3,350
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,762
20. Даниил Квят («Торо Россо») — без времени.
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