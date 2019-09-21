Квят прокомментировал заявление Марко о том, что не попадёт в «Ред Булл»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал заявление советника «Ред Булл» Хельмута Марко о том, что в 2020 году россиянин останется в младшей команде «быков». По словам Марко, на место в «Ред Булл» теперь претендуют только Александер Албон и Пьер Гасли.



«Если он так сказал, значит, так и есть. У меня по этому поводу только позитивные мысли. Я продолжаю работать. Нет, я не расстроен: просто делаю свою работу. Какую работу они мне дают, такую я и делаю. Сейчас мне дали работу в «Торо Россо». Я буду стараться работать в «Торо Россо» настолько хорошо, насколько могу. Дадут работу где-то ещё — буду стараться хорошо работать где-то ещё», — приводит слова Квята российская редакция Motorsport.

Квята не возьмут в «Ред Булл». Новая пощёчина россиянину? На место в топ-команде претендуют Албон и Гасли. Но не Квят, хотя он выступает не хуже.