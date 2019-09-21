Квят прокомментировал заявление Марко о том, что не попадёт в «Ред Булл»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал заявление советника «Ред Булл» Хельмута Марко о том, что в 2020 году россиянин останется в младшей команде «быков». По словам Марко, на место в «Ред Булл» теперь претендуют только Александер Албон и Пьер Гасли.
«Если он так сказал, значит, так и есть. У меня по этому поводу только позитивные мысли. Я продолжаю работать. Нет, я не расстроен: просто делаю свою работу. Какую работу они мне дают, такую я и делаю. Сейчас мне дали работу в «Торо Россо». Я буду стараться работать в «Торо Россо» настолько хорошо, насколько могу. Дадут работу где-то ещё — буду стараться хорошо работать где-то ещё», — приводит слова Квята российская редакция Motorsport.
Квята не возьмут в «Ред Булл». Новая пощёчина россиянину?
На место в топ-команде претендуют Албон и Гасли. Но не Квят, хотя он выступает не хуже.
- 22 сентября 2019
-
00:41
- 21 сентября 2019
-
23:43
-
23:33
-
23:30
-
23:21
-
22:57
-
22:10
-
21:47
-
21:00
-
20:46
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:16
-
20:12
-
19:59
-
19:28
-
19:06
-
18:40
-
18:30
-
18:07
-
17:43
-
17:31
-
17:19
-
17:05
-
15:56
-
15:22
-
14:46
-
14:29
-
14:15
-
14:05
-
13:44
-
12:55
-
11:33
-
11:32
Партнерский контент