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Разворот в ходе гонки не помешал Труэксу завоевать победу в Ричмонде

Разворот в ходе гонки не помешал Труэксу завоевать победу в Ричмонде
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

В ночь на 22 сентября мск в Ричмонде (штат Вирджиния, США) состоялась очередная гонка NASCAR Cup. Её победителем стал Мартин Труэкс-младший. Американец добыл успех, невзирая на проблемы в ходе гонки и случившийся разворот. Второе место досталось Кайлу Бушу, а тройку лучших замкнул Дэнни Хэмлин. Вся тройка лидеров выступила на автомобиле «Тойоты».

NASCAR Cup. Ричмонд. Гонка

1. Мартин Труэкс-младший (Toyota) — 400 кругов
2. Кайл Буш (Toyota) — +2,630
3. Дэнни Хэмлин (Toyota) — +5,801
4. Эрик Джонс (Toyota) — +8,960
5. Брендон Кезеловски (Ford) — +11,676
6. Райан Ньюман (Ford) — +12,513
7. Кайл Ларсон (Chevrolet) — +14,625
8. Кевин Харвик (Ford) — +16,477
9. Клинт Бойер (Ford) — +17,786
10. Даниэль Суарес (Ford) — +18,361.

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