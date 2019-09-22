Разворот в ходе гонки не помешал Труэксу завоевать победу в Ричмонде

В ночь на 22 сентября мск в Ричмонде (штат Вирджиния, США) состоялась очередная гонка NASCAR Cup. Её победителем стал Мартин Труэкс-младший. Американец добыл успех, невзирая на проблемы в ходе гонки и случившийся разворот. Второе место досталось Кайлу Бушу, а тройку лучших замкнул Дэнни Хэмлин. Вся тройка лидеров выступила на автомобиле «Тойоты».

NASCAR Cup. Ричмонд. Гонка

1. Мартин Труэкс-младший (Toyota) — 400 кругов

2. Кайл Буш (Toyota) — +2,630

3. Дэнни Хэмлин (Toyota) — +5,801

4. Эрик Джонс (Toyota) — +8,960

5. Брендон Кезеловски (Ford) — +11,676

6. Райан Ньюман (Ford) — +12,513

7. Кайл Ларсон (Chevrolet) — +14,625

8. Кевин Харвик (Ford) — +16,477

9. Клинт Бойер (Ford) — +17,786

10. Даниэль Суарес (Ford) — +18,361.