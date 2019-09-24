Россиянин Маркелов заменит погибшего пилота Формулы-2 Юбера в Сочи

Российский гонщик Артём Маркелов выступит за команду Arden на последних двух этапах сезона Формулы-2, которые пройдут в Сочи и Абу-Даби. Его напарницей на этих этапах станет колумбийка Татьяна Кальдерон, единственная представительница прекрасного пола в Ф-2.

Маркелов, выступающий в японском чемпионате Супер Формула, заменит француза Антуана Юбера, который погиб на этапе в Спа 31 августа.

«Во-первых, хочу пожелать всего наилучшего семье Антуана. Он был не только хорошим гонщиком, но и прекрасным человеком.

Благодарю команду за веру в меня в такой ситуации. Сделаю всё, что в моих силах. Надеюсь на хороший результат и буду усердно работать, чтобы добиться этого», — цитирует Маркелова пресс-служба чемпионата.

Маркелов уже выступал в Формуле-2. В 2017 году он стал вторым по итогам сезона, а в 2018-м — пятым. В сезоне-2019 россиянин в составе команды MP Motorsport выступил на этапе в Монако, где занял шестое место в главной гонке уик-энда и стал четвёртым в спринте.