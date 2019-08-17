Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Маркелов — о слабых выступлениях: не знаем, во мне проблема или в команде

Маркелов — о слабых выступлениях: не знаем, во мне проблема или в команде
Авто / Младшие серии 0

Российский пилот Супер Формулы Артём Маркелов прокомментировал неудачное выступление в нынешнем сезоне.

«Не знаю, почему у нас нет результатов. Мы не знаем, во мне проблема или в команде. Мы вместе работаем, анализируем происходящее. Думаю, нам нужно найти способ сделать большой шаг вперёд. Все гонки Супер Формулы в нынешнем сезоне прошли в дождь, мой пилотаж был хорошим, но этого было недостаточно. Надеюсь, это даст мне нужный опыт и я продолжу двигаться вперёд.

Прежде чем мы закончим сезон, хочу финишировать в очках, может быть, на подиуме. Это было бы отлично. После этого мы начнём думать о следующем сезоне. Не знаю, где мы окажемся. Но нужно двигаться вперёд», — приводит слова Артёма Маркелова Motorsport.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент