Маркелов — о слабых выступлениях: не знаем, во мне проблема или в команде

Российский пилот Супер Формулы Артём Маркелов прокомментировал неудачное выступление в нынешнем сезоне.



«Не знаю, почему у нас нет результатов. Мы не знаем, во мне проблема или в команде. Мы вместе работаем, анализируем происходящее. Думаю, нам нужно найти способ сделать большой шаг вперёд. Все гонки Супер Формулы в нынешнем сезоне прошли в дождь, мой пилотаж был хорошим, но этого было недостаточно. Надеюсь, это даст мне нужный опыт и я продолжу двигаться вперёд.



Прежде чем мы закончим сезон, хочу финишировать в очках, может быть, на подиуме. Это было бы отлично. После этого мы начнём думать о следующем сезоне. Не знаю, где мы окажемся. Но нужно двигаться вперёд», — приводит слова Артёма Маркелова Motorsport.