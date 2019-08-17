Маркелов — о слабых выступлениях: не знаем, во мне проблема или в команде
Российский пилот Супер Формулы Артём Маркелов прокомментировал неудачное выступление в нынешнем сезоне.
«Не знаю, почему у нас нет результатов. Мы не знаем, во мне проблема или в команде. Мы вместе работаем, анализируем происходящее. Думаю, нам нужно найти способ сделать большой шаг вперёд. Все гонки Супер Формулы в нынешнем сезоне прошли в дождь, мой пилотаж был хорошим, но этого было недостаточно. Надеюсь, это даст мне нужный опыт и я продолжу двигаться вперёд.
Прежде чем мы закончим сезон, хочу финишировать в очках, может быть, на подиуме. Это было бы отлично. После этого мы начнём думать о следующем сезоне. Не знаю, где мы окажемся. Но нужно двигаться вперёд», — приводит слова Артёма Маркелова Motorsport.
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