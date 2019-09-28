ФК «Уфа» вручила Квяту именную футболку

В дни проведения Гран-при России Формулы-1 повышенное внимание приковано к пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту. Так, представители клуба Российской Премьер-лиги «Уфа» вручили гонщику именную футболку с первым номером. В клубе пожелали Даниилу удачи, Квят в свою очередь отметил, что ему приятно внимание со стороны родного города, а также заявил об осведомлённости о последних успехах команды, говорится на странице ФК «Уфа» в «Твиттере».

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице клуба в соцсети «Твиттер».

Напомним, что 25-летний Даниил Квят является уроженцем Уфы. На Гран-при России пилот будет стартовать в конце стартовой решётки, что связано с заменой силовой установки на его болиде.