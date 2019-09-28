ФК «Уфа» вручила Квяту именную футболку
В дни проведения Гран-при России Формулы-1 повышенное внимание приковано к пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту. Так, представители клуба Российской Премьер-лиги «Уфа» вручили гонщику именную футболку с первым номером. В клубе пожелали Даниилу удачи, Квят в свою очередь отметил, что ему приятно внимание со стороны родного города, а также заявил об осведомлённости о последних успехах команды, говорится на странице ФК «Уфа» в «Твиттере».
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице клуба в соцсети «Твиттер».
Напомним, что 25-летний Даниил Квят является уроженцем Уфы. На Гран-при России пилот будет стартовать в конце стартовой решётки, что связано с заменой силовой установки на его болиде.
- 28 сентября 2019
-
11:40
-
11:06
-
10:41
-
10:40
-
10:35
-
10:04
-
09:47
-
09:00
-
08:00
-
01:01
- 27 сентября 2019
-
23:56
-
22:58
-
21:58
-
21:19
-
20:30
-
20:30
-
20:20
-
20:02
-
19:49
-
19:19
-
19:00
-
18:40
-
18:27
-
17:53
-
17:38
-
17:26
-
17:16
-
17:08
-
16:58
-
16:32
-
16:10
-
15:38
-
14:48
-
14:42
-
14:31
Партнерский контент