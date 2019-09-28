Кэри: приоритет Формулы-1 — Сочи. Планирую продолжать развивать Ф-1 в России

Глава Формулы-1 Чейз Кэри прокомментировал слухи о возможном переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург и выразил надежду на продления соглашения с российской стороной. Сейчас контракт рассчитан до 2025 года.



«Наше соглашение здесь, в Сочи, и наш приоритет — усилить это соревнование. Как я уже сказал, у нас есть соглашение на несколько лет, и оно является приоритетом номер один для нас. Мы открыты для обсуждения, что может быть в будущем. Но приоритет — Сочи. Наша цель — развить сотрудничество намного дальше этой даты. Это очень важно для нас. Мы думаем, что рынок в России все еще способен расти.



Я получаю удовольствие, приезжая сюда. Это красивое место. С одной стороны ты сидишь и видишь Черное море, с другой — горы. Очевидно, что автодром — это красивое спортивное сооружение, а вокруг еще больше впечатляющих сооружений, для нас это очень важно. В чемпионате принимает участие российский пилот, я планирую продолжать развивать этот вид спорта здесь, в России», — приводит слова Кэри ТАСС.

Санкт-Петербург отберёт у Сочи Формулу-1? Уже нашлось два варианта Загадочная история со многими но. Но дыма без огня не бывает.