Кэри: приоритет Формулы-1 — Сочи. Планирую продолжать развивать Ф-1 в России

Глава Формулы-1 Чейз Кэри прокомментировал слухи о возможном переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург и выразил надежду на продления соглашения с российской стороной. Сейчас контракт рассчитан до 2025 года.
«Наше соглашение здесь, в Сочи, и наш приоритет — усилить это соревнование. Как я уже сказал, у нас есть соглашение на несколько лет, и оно является приоритетом номер один для нас. Мы открыты для обсуждения, что может быть в будущем. Но приоритет — Сочи. Наша цель — развить сотрудничество намного дальше этой даты. Это очень важно для нас. Мы думаем, что рынок в России все еще способен расти.
Я получаю удовольствие, приезжая сюда. Это красивое место. С одной стороны ты сидишь и видишь Черное море, с другой — горы. Очевидно, что автодром — это красивое спортивное сооружение, а вокруг еще больше впечатляющих сооружений, для нас это очень важно. В чемпионате принимает участие российский пилот, я планирую продолжать развивать этот вид спорта здесь, в России», — приводит слова Кэри ТАСС.
- 28 сентября 2019
-
13:08
-
13:01
-
12:55
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:32
-
12:22
-
11:40
-
11:06
-
10:41
-
10:40
-
10:35
-
10:04
-
09:47
-
09:00
-
08:00
-
01:01
- 27 сентября 2019
-
23:56
-
22:58
-
21:58
-
21:19
-
20:30
-
20:30
-
20:20
-
20:02
-
19:49
-
19:19
-
19:00
-
18:40
-
18:27
-
17:53
-
17:38
-
17:26
-
17:16