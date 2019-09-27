Санкт-Петербург отберёт у Сочи Формулу-1? Уже нашлось два варианта

Уик-энд Формулы-1 в Сочи начался с фальстарта — в том плане, что громкая информационная бомба взорвалась ещё до начала традиционных интервью с гонщиками в четверг. Британское издание Daily Mail выпустило материал с громким заголовком о том, что Владимир Путин вынашивает планы по переносу Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург уже в 2021 году. Разбираем этот слух на основе всей информации, пришедшей в четверг и утром в пятницу.

Что пишут англичане

По данным Daily Mail, президент России готов обеспечить финансовую поддержку строительству новой трассы Формулы-1 под Санкт-Петербургом — примерно в 15 километрах от города.



Издание добавляет, что переезд в Санкт-Петербург хорошо вписался бы в стратегию владельцев Формулы-1 из Liberty Media, которые стремятся по максимуму проводить этапы рядом с известными по всему миру городами.



Инсайд издания дополнил авторитетный интернет-портал RaceFans. По его данным, планируется осуществить давний план, по которому «Сочи Автодром» урежут до двух километров, сохранив начало и конец круга, а остальную часть трассы на территории Олимпийского парка разберут. В таком случае трасса всё ещё будет пригодна для любых соревнований российского уровня или, например, Формулы-Е, но ни о какой Формуле-1 уже не может быть и речи.

Два Шумахера и пять россиян. Что будет на Гран-при России Формулы-1 Даниил Квят, битва Шварцмана за титул чемпиона Формулы-3, мощный десант россиян в Формуле-2, концерт «Ленинграда» — и это ещё не всё!

Что сказали в России

Люди, имеющие отношение к организации российского этапа Формулы-1, дружно опровергли информацию о переезде. С опровержениями выступил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и представитель главы оргкомитета Гран-при России, вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус, и генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов.



Титов при этом подчеркнул, что в контракте с FOM чётко прописано, что российский этап должен проходить именно на «Сочи Автодроме». Впрочем, не думаем, что в Формуле-1 не могли бы пойти на пересмотр соглашения в случае взаимного стремления что-то поменять…



Ну а Даниил Квят со своей стороны заявил, что не видит в возможной смене локации ничего страшного. «Возможно, это и неплохая идея — перенести Гран-при России поближе к Санкт-Петербургу или Москве. Может быть, это помогло бы привлечь на трибуны больше зрителей, что уже классно. Кроме того, туда было бы проще добираться болельщикам из Европы — из той же Финляндии, например. Почему нет? В Сочи классно, но это не значит, что не может быть ещё лучше».

«Я давно знал о решении». Квят — о том, что его не возьмёт «Ред Булл» Российский гонщик «Торо Россо» эксклюзивно комментирует ситуацию с контрактом — на 2020 год и даже на 2021-й. А ещё обсудили Головина.

Наш прогноз

Так что, быть ли переезду? Пока вопросов слишком много. После появления слухов первым делом подумалось, что Формулу-1 может принять новая трасса «Игора». Однако вспомните ремарку про 15 километров от Санкт-Петербурга — «Игора» находится гораздо дальше, примерно в 55 километрах от ближайшей станции петербургского метро. По этим параметрам трек не слишком подходит для Ф-1.

Вспомнилась и другая информация: не далее как год назад стало известно, что неподалёку от аэропорта «Пулково» 43 га земли приобрела программа «СМП Рейсинг», финансируемая Борисом Ротенбергом. Моментально поползли слухи, что Борис Романович построит там трассу.

5 самых ярких моментов из истории Гран-при России. Включая стычку Квят-Феттель Помните, как два финна устроили разборки за два круга до финиша, а Феттель восхищался смелым русским?

Однако и здесь есть ряд серьёзных но. Во-первых, 43 гектара — это очень мало, чтобы разместить трассу Формулы-1. Нужно продолжать скупать землю вокруг, а иначе ничего не получится. Во-вторых, сам Ротенберг практически моментально опроверг слух о строительстве автодрома. По его словам, с учётом «Игоры» вторая трасса в Ленинградской области не нужна, ну а на своём участке «СМП Рейсинг» построит Многофункциональный центр технических видов спорта, где будут тренироваться молодые участники программы.



Так что же, оба варианта мимо и британцы подняли ложную тревогу? Не факт… Доводы в пользу переезда тоже есть. Не секрет, что в Сочи есть и те, кто не слишком доволен трассой в её нынешнем виде — мол, из-за неё неудобно передвигаться по Олимпийскому парку, много перекрытий, надо пользоваться мостами… Не исключено, что вот эти противники трека Ф-1 пытаются продавить собственную позицию и оставить автоспорту лишь небольшой кусочек трассы.



При этом совсем ликвидировать «Сочи Автодром» никто точно не будет — кто тогда будет отвечать за строительство пит-билдинга и главной трибуны, оставшихся без работы спустя всего шесть-семь лет? Другое дело, что в случае урезания трассы она станет менее интересной для трек-дней, тем более потеряет престижный статус автодрома, принимающего Формулу-1… Опять же, Гран-при позволяет на неделю занять серьёзный гостиничный фон Адлера и Сочи, загрузить все местные заведения. Тут очень много нюансов. Возможно, что-то правда обсуждается, но нет никакой уверенности, что финальное решение ещё не принято.

В Сочи очень трудно обгонять — гонщики Ф-1 знают, что поменять. Девять схем Мы спросили у пилотов Формулы-1, что стоит поменять на «Сочи Автодроме». Некоторые идеи очень радикальные — со сносом стадионов.

Напоследок — про один довольно интересный разговор в паддоке. Корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин встретил архитектора «Сочи Автодрома» и чуть ли не всех остальных трасс Формулы-1 Германа Тильке и попросил его прокомментировать слухи про Санкт-Петербург, а в частности то, имеет ли он отношение к потенциальному новому проекту. Тильке сказал, что, мол, услышал про это одновременно со всеми — но вот язык тела Германа намекал, что на самом деле он знает намно-о-ого больше.



Ну а на вопрос, где России лучше проводить этап Ф-1, Тильке ответил максимально мудро. «Вы можете спросить меня о технических аспектах той или иной трассы, но интересоваться моим мнением, где может или должен проходить Гран-при в России, бесполезно. Просто потому что это абсолютно политическое решение — где будет сказано проводить гонку, в том городе и появится этап Формулы-1». Ждём этого решения?