Шварцман вручил Леклеру награду за завоёванный поул на Гран-при России

Награду «Пирелли» пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру за завоёванный поул вручил российский гонщик чемпион Формулы-3 сезона-2019 Роберт Шварцман.



Шварцман, выступающий в Формуле-3 в составе Prema, завоевал титул за одну гонку до конца сезона — очков, набранных им на первой гонке в Сочи, хватило, чтобы обеспечить себе победу в личном зачёте по итогам сезона.



Шарль Леклер завоевал поул на Гран-при России, он стал у монегаска четвёртым подряд и шестым — в нынешнем сезоне, первом — в составе «Феррари».



Шварцман является пилотом молодёжной академии «Феррари». «Пирелли» предоставила Шварцману стипендию за победу в Формуле-3, чтобы помочь ему с переходом в Формулу-2 в следующем сезоне. В составе какой команды будет выступать Шварцман в Формуле-2 в следующем году, пока не известно.

Роберт Шварцман и Шарль Леклер Фото: Pirelli