Шварцман вручил Леклеру награду за завоёванный поул на Гран-при России

Награду «Пирелли» пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру за завоёванный поул вручил российский гонщик чемпион Формулы-3 сезона-2019 Роберт Шварцман.
Шварцман, выступающий в Формуле-3 в составе Prema, завоевал титул за одну гонку до конца сезона — очков, набранных им на первой гонке в Сочи, хватило, чтобы обеспечить себе победу в личном зачёте по итогам сезона.
Шарль Леклер завоевал поул на Гран-при России, он стал у монегаска четвёртым подряд и шестым — в нынешнем сезоне, первом — в составе «Феррари».
Шварцман является пилотом молодёжной академии «Феррари». «Пирелли» предоставила Шварцману стипендию за победу в Формуле-3, чтобы помочь ему с переходом в Формулу-2 в следующем сезоне. В составе какой команды будет выступать Шварцман в Формуле-2 в следующем году, пока не известно.
- 28 сентября 2019
-
19:14
-
18:57
-
18:35
-
18:17
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:26
-
17:20
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:32
-
16:13
-
15:22
-
14:38
-
14:11
-
13:15
-
13:08
-
13:01
-
12:55
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:32
-
12:22
-
11:40
-
11:06
-
10:41
-
10:40
-
10:35
-
10:04
-
09:47
-
09:00
-
08:00