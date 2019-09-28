Райкконен: ошибся в десятом повороте, без этого прошёл бы во второй сегмент
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, в которой он занял 16-ю позицию.
«Пока до сих пор этот уик-энд был сложным для нас, но в квалификации ощущения были намного лучше. Мы внесли сегодня днём большие изменения, и ощущения от машины стали несколько лучше. Я шёл с улучшением своего результата, но, к сожалению, допустил маленькую ошибку: широко выехал из десятого поворота и потерял всю скорость на задней прямой. Вот и всё. Без этого я бы легко прошёл во второй сегмент квалификации», — приводит слова Райкконена пресс-служба команды.
Поул по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Этот успех в квалификации стал четвёртым для монегаска подряд.
- 28 сентября 2019
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