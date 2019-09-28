Гонщики предлагали Квяту использовать необычный дизайн шлема, несмотря на запрет

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, что он с коллегами обсуждал с Даниилом Квятом странную ситуацию с запретом на использование специального дизайна шлема на Гран-при России. ФИА запретила Квяту необычный дизайн, так как свою «квоту» на такой дизайн россиянин использовал на Гран-при Италии. В то же время многие другие гонщики за сезон использовали явно больше одного необычного дизайна.



«Это весьма глупое правило. Его строго соблюдали первый год, но потом я ничего про него не слышал. Некоторые гонщики уже использовали в этом году по пять-шесть дизайнов. Не знаю, почему именно в случае с Даниилом судьи воспротивились. Это весьма глупо.



Мы все подталкивали Даниила все равно использовать шлем — он ведь и так стартует последним. В этом году многие из нас использовали больше, чем два дизайна. Если бы судьи вдруг „напали“ на Даниила за необычный дизайн, мы сумели бы его защитить, ведь сами делали так же. Так что потребовали бы разрешить ему выступать.



Впрочем, не думаю, что эта тема должна подойти для заголовков газет. Это всего лишь шлем. И не думаю, что ФИА тратит слишком много энергии на ситуацию со шлемом Квята», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



Некоторые детали обсуждений между Квятом и гоночным директором Формулы-1 Майклом Маси раскрыл и напарник Даниила по «Торо Россо» Пьер Гасли.



«В пятницу вечером Даниил спросил у Майкла, какое наихудшее наказание его может ждать за использование особого дизайна шлема. Даниил сказал: „Я ведь и так стартую последним!“ Не знаю планов Даниила, но надеюсь, что он всё-таки наденет этот шлем», — сказал француз.

Квят назвал абсурдом ограничение на число дизайнов шлема за сезон Формулы-1