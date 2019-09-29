Райкконен: последние четыре гонки были настоящим кошмаром

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признал ошибку на старте, когда допустил фальстарт и был оштрафован за это проездом по пит-лен, однако также добавил, что скорости у машины не было.



«Гонка была моей ошибкой, пусть даже мы вернулись в концовке в борьбу из-за сейфти-каров и отыграли круг. К сожалению, у нас просто не было скорости. Всё, что мог, это висеть на хвосте «Торо Россо». Гасли удалось пройти, но только потому, что он боролся с напарником и выехал за пределы трассы, — передаёт слова Райкконена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко. — Нужно понять, что идёт не так. Последние четыре гонки были настоящим кошмаром, так что нужно понять, что и где пошло не так, исправить и разобраться с этим. Только в Спа у нас была истинная скорость, в остальных гонках приходилось в той или иной степени бороться с машиной».



Победу в Гран-при России одержал Льюис Хэмилтон, второе место занял его партнёр по «Мерседесу» Валттери Боттас, а третьим финишировал Шарль Леклер на «Феррари». Кими Райкконен занял 13-е место.