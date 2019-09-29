Хэмилтон: могу кое-что исправить в «Феррари», но это не моя цель

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять, что не планирует переход в «Феррари». По его словам, он мог бы привнести в «Скудерию» нечто полезное, но это не является его целью.

«Для многих пилотов попадание в „Феррари“ — мечта. Но я не из них. С 13 лет я в семье „Мерседеса“ и не хочу этого менять. Не думаю, что есть шансы на мой переход в „Скудерию“. Не сомневаюсь, что могу там кое-что исправить, но это не моя цель. У нас ушло шесть лет на то, чтобы превратить „Мерседес“ в команду-победителя. Теперь в коллективе атмосфера, преисполненная любви, уважения и восторга. И это невозможно оставить просто так», — приводит слова британского пилота Nextgen-Auto.

Напомним, что Хэмилтон с немецкой командой завоевал четыре из пяти своих титулов.