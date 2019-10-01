Ферстаппен-старший раскритиковал «Ред Булл» за слабый болид

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена раскритиковал команду после Гран-при России.



«Мы очень обеспокоены, если в ближайшее время не будет улучшений, то мы поговорим с командой, чтобы узнать, что можно сделать. Мы очень зависим от техники, которую получаем в распоряжение, и в данный момент она недостаточно хороша.



Посадите Макса в хорошую машину и он будет бороться за титул. Мы работаем с «Ред Булл» несколько лет, и не похоже, что в следующем году мы сможем претендовать на титул. Судя по всему, мы будем отставать в Японии на полсекунды. Да, мы сделаем всё, чтобы сократить разрыв, но полсекунды не отыграть за две недели. Кажется, мы не сокращаем отставание вообще. Нужно усердно работать над этим, иначе следуюшщий год тоже будет потерян», — приводит слова Йоса Ферстаппена официальный сайт гонщика.