Маркелов: Леклер будет легендой, он станет чемпионом в следующем году

Российский гонщик Формулы-2 Артём Маркелов поделился своим мнением о перспективах Шарля Леклера в Формуле-1.



«Считаю, Шарль Леклер будет легендой. Думаю, он станет чемпионом в следующем году. Леклер сначала привыкал, у него были технические проблемы на машине, но Шарль старался держаться. Он выстоял ментально и даже начал выигрывать у своего соперника – четырёхкратного чемпиона мира. Леклер очень собранный пилот, он не теряет веры и продолжает бороться за свою позицию. Шарль знает, где будет, и я тоже знаю, где он будет.



Он всегда относился легко ко всем проблемам. Сейчас эмоции Шарля в Формуле-1 были связаны с тем, что он знает, что лучше Феттеля. Себастьяну тяжело это осознавать, но Феттель будет скоро работать, как Уэббер, когда тот работал на самого Феттеля. В первых гонках сезона у „Феррари“ были свои приоритеты, а сейчас баланс свешивается на сторону Леклера. Леклер бьёт до конца. То есть если он бьёт, то бьёт очень сильно», — заявил Маркелов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.