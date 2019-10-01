Браун указал «Феррари» на взрывоопасную ситуацию в коллективе

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун охарактеризовал нынешнюю ситуацию в «Феррари», за которую выступают Шарль Леклер и Себастьян Феттель, как взрывоопасную. На Гран-при России Феттель, обойдя Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Леклера на старте, не стал возвращать монегаску позицию, нарушив тем самым внутрикомандную договорённость.
«В команде у них четырёхкратный чемпион мира, который остаётся одним из лучших гонщиков пелотона, несмотря на то что слишком много ошибался в последние два сезона. Есть у них и невероятно талантливый Шарль Леклер. В конце концов, нельзя взять шесть поулов, в том числе четыре подряд, и выиграть две гонки на легендарных трассах в Спа и Монце, если ты не восходящая звезда.
Это потенциально взрывоопасная комбинация, требующая осторожного обращения. Конечно, Маттиа Бинотто прекрасно знает, как управляться с этим. Но теперь он обязан убедиться, что механизм, который должен обеспечивать здоровое соперничество, работает гладко», — цитирует Брауна пресс-служба Ф-1.
Ни Феттелю, ни Леклеру не удалось победить в Сочи. Немец сошёл из-за отказа мотора, а монегаск потерял лидерство из-за виртуальной машины безопасности, чьё появление сыграло на руку Хэмилтону.
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