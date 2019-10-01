Росберг: Хюлькенберг — лучший выбор для «Ред Булл»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг заявил, что его соотечественник Нико Хюлькенберг является оптимальным кандидатом на место в «Ред Булл» на следующий сезон. Руководство «Ред Булл» ещё не решило, кто будет напарником Макса Ферстаппена. Пока вторым пилотом является Александер Албон, который заменил в ходе сезона Пьера Гасли.

«Албон борется за место в «Ред Булл», но это непросто. Я думаю, что в «Ред Булл» пока не знают, кто должен стать напарником Ферстаппена.

Наверное, Гасли пока является фаворитом, ведь он удачно выступает за «Торо Россо». Наверное, пока именно он впереди всех. Но кто ещё? У меня нет мыслей. Если честно, Хюлькенберг был бы неплохим выбором.

Он по-прежнему имеет шансы, хоть в «Ред Булл» и говорили, что вычеркнули его из списка. Он хорошо подходит, учитывая его менталитет и класс, почему бы и нет? В настоящий момент он является лучшим выбором», — сказал Росберг в своём видеоблоге.