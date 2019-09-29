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Росберг считает, что Гасли — фаворит в борьбе за место в «Ред Булл»

Росберг считает, что Гасли — фаворит в борьбе за место в «Ред Булл»
Авто / Гран-при России 0

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что французский гонщик Пьер Гасли является фаворитом в борьбе за место напарника Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2020 году.

«Я думаю, что перед «Ред Булл» сейчас стоит непростая задача — выбрать напарника Максу Ферстаппену на 2020 год. У Пьера Гасли, вероятно, появилось преимущество в борьбе за это место, поскольку он показывает хорошие выступления за «Торо Россо». Кто ещё? Нико Хюлькенберг — хороший кандидат. Они говорят, что это невозможно, но почему нет? Это был бы хороший выбор», — рассказал Росберг в своём видеоблоге.

Пьер Гасли был заменён на Александера Албона в составе «Ред Булл» после летнего перерыва на фоне невыразительных выступлений французского гонщика.

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