Росберг считает, что Гасли — фаворит в борьбе за место в «Ред Булл»
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что французский гонщик Пьер Гасли является фаворитом в борьбе за место напарника Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2020 году.
«Я думаю, что перед «Ред Булл» сейчас стоит непростая задача — выбрать напарника Максу Ферстаппену на 2020 год. У Пьера Гасли, вероятно, появилось преимущество в борьбе за это место, поскольку он показывает хорошие выступления за «Торо Россо». Кто ещё? Нико Хюлькенберг — хороший кандидат. Они говорят, что это невозможно, но почему нет? Это был бы хороший выбор», — рассказал Росберг в своём видеоблоге.
Пьер Гасли был заменён на Александера Албона в составе «Ред Булл» после летнего перерыва на фоне невыразительных выступлений французского гонщика.
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