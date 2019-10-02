Марко не понял, зачем «Феррари» сталкивает лбами Леклера и Феттеля
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал ситуацию в «Феррари», за которую выступают Шарль Леклер и Себастьян Феттель. На Гран-при России Феттель, вышедший в лидеры в начале гонки, отказывался пропускать Леклера, хотя об этом договорились до старта. Монегаск побывал в боксах раньше немца и за счёт этого отыграл позицию обратно.
«Феттель был впереди, поэтому Леклер пожаловался по радио, а инженер сказал: не волнуйся, мы исправим всё на пит-стопе.
Это означает «мы срежиссируем пит-стопы». Это несправедливо и не соответствует духу спорта. «Феррари» и так оказалась в довольно сложной ситуации. Так зачем ещё больше ухудшать её, заставляя гонщиков сражаться друг с другом?» — приводит слова Марко GrandPX.news.
Браун указал «Феррари» на взрывоопасную ситуацию в коллективе
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