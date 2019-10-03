Вильнёв: не понимаю, почему люди жалуются. Формула-1 никогда не была так хороша

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал недовольство современным состоянием Формулы-1 со стороны многих болельщиков и специалистов. Канадец считает, что чемпионат не нуждается в глобальных изменениях.



«Формула-1 строилась 70 лет. Я считаю, не стоит вносить какие-то изменения ради того, чтобы шоу в телевизоре стало веселее. Гонки должны оставаться спортом, есть некие незыблемые основы, которые не стоит менять.



Честно говоря, я не понимаю, почему люди жалуются — гонки никогда не были так хороши. Все постоянно вспоминают 50-е, 60-е, 70-е, эпоху Сенны и Проста в «Макларене» и говорят, что тогда было здорово. Но Сенна и Прост уезжали ото всех на круг, не было ни обгонов, ни интриги — разве это здорово? Дело в том, что тогда пилоты были гладиаторами, они боролись кругов 15, чтобы создать возможность для обгона — и когда обгон получался, он был великолепен.



Сейчас у нас куча обгонов — благодаря DRS, но это не так восхищает. Тогда пилоты гораздо меньше блокировали друг друга, ты всегда оставлял дверь открытой, а теперь блокировки — часть гонок. И поэтому на трассе меньше действий, чем могло бы быть, хотя сейчас их всё равно больше, чем когда бы то ни было. Так почему же мы жалуемся? Или это такая эпоха, когда каждые пять секунд нам нужно что-то новое? Не знаю. Но если менять чемпионат в эту сторону — мы его уничтожим. Подобные проблемы были у NASCAR и у любого другого чемпионата, который двигался в эту сторону», — заявил Вильнёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.

Вильнёв: почему вы хотите, чтобы в Формуле-1 побеждали паршивые команды?! Как всегда острый на язык Жак Вильнёв объяснил нам, почему Квят не вернётся в «Ред Булл», а также разнёс «Уильямс» и лимит на бюджеты.