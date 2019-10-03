Вильнёв: почему вы хотите, чтобы в Формуле-1 побеждали паршивые команды?!

Экс-чемпион Формулы-1 и серии IndyCar Жак Вильнёв считается одним из самых ярых критиков «Больших призов», поэтому «Чемпионат» решил допросить канадца в паддоке «Сочи Автодрома», чтобы разобраться, что не так с гонками.



И внезапно выяснилось, что Жак Формулу-1 любит!

«Квята взяли обратно — он уже должен быть доволен»

— Итак, первый вопрос о трассе. Что думаете о «Сочи Автодроме»? Пилоты говорят, что это техничная трасса...

— «Сочи Автодром» очень похож на трассу в Абу-Даби, обе — типичные проекты Тильке. Не воспринимайте в штыки, но здесь собрано всё, что я не люблю в гоночных трассах. Здесь 90-градусные повороты, отрицательный уклон, везде асфальт, границ трассы нет — это абсолютная противоположность той же «Сузуке» или трассе в Спа. Но это очень современный автодром, он прекрасно выглядит.



Не думаю, что лично мне понравилось бы здесь гоняться, но здесь всё индивидуально. Например, Боттасу нравится здесь — он всегда быстр на «Сочи Автодроме». В общем, те, кому нравится трасса в Абу-Даби, полюбят и «Сочи Автодром» и наоборот — те, кому не нравится Абу-Даби, возненавидят и эту трассу.



— Ходят слухи о скором переезде Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург. Слышали об этом?

— Я слышал об этом от других, но не видел в прессе, не знаю. Да, наверное, это поможет привлечь на трибуны больше зрителей из других стран, поскольку европейцам летать в Сочи довольно сложно. Но и здесь довольно много народу на трибунах — я удивлён, честно говоря, так что гонка становится вполне успешной.

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— Что думаете о выступлениях Даниила Квята в этом году? Доктор Хельмут Марко заявил, что напарника Ферстаппена в «Ред Булл» в сезоне-2020 будут выбирать между Албоном и Гасли...

— Они никогда не возьмут Квята в «Ред Булл». И не мечтайте, у них нет этого в планах. Его выгнали из команды, а потом взяли обратно — он должен быть доволен уже этим. «Ред Булл» хочет, чтобы Албон был быстр, потому что он из Таиланда — как и сам «Ред Булл». Таков их план. Даже не думайте, что у Квята есть какой-то шанс поехать за «Ред Булл», если, конечно, ничего не случится с кем-то из основных гонщиков или что-то в таком духе.



Они оставляют его на второй год в команде, которая считается молодёжной. Это уже хорошо для него, он должен быть счастлив, ведь мог бы смотреть гонки дома на диване, а так, он выступает в Формуле-1 и ему платят за это. Но в этом сезоне он работает гораздо лучше, чем в прошлые годы, едет здорово и гораздо спокойнее.

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— В начале сезона «Феррари» уступала в медленных поворотах, но в Сингапуре они смотрелись очень сильно. Как вы думаете, за счёт чего команде удалось так прибавить?

— Они обновили машину, но вряд ли тут речь идёт о существенном увеличении прижимной силы. Просто автомобиль удалось стабилизировать, поэтому теперь пилоты могут атаковать на нём на пределе — и именно в этом заключается вся разница.

Фото: РИА Новости

«Реверсивные решётки превратят Ф-1 в игру»

— Давайте поговорим о будущем чемпионата. Сейчас обсуждают квалификационные гонки с реверсивной решёткой. Возможно, такое будет уже в следующем году. Как вам идея?

— Это весело, но это не Формула-1, это не гонки. Это превратит профессиональный спорт в игру. Если вы этого хотите — окей, но спорта в этом почти не будет. Формула-1 строилась 70 лет. Я считаю, не стоит вносить какие-то изменения ради того, чтобы шоу в телевизоре стало веселее. Гонки должны оставаться спортом, есть некие незыблемые основы, которые не стоит менять.



Честно говоря, я не понимаю, почему люди жалуются — гонки никогда не были так хороши. Все постоянно вспоминают 50-е, 60-е, 70-е, эпоху Сенны и Проста в «Макларене» и говорят, что тогда было здорово. Но Сенна и Прост уезжали ото всех на круг, не было ни обгонов, ни интриги — разве это здорово? Дело в том, что тогда пилоты были гладиаторами, они боролись кругов 15, чтобы создать возможность для обгона — и когда обгон получался, он был великолепен.



Сейчас у нас куча обгонов — благодаря DRS, но это не так восхищает. Тогда пилоты гораздо меньше блокировали друг друга, ты всегда оставлял дверь открытой, а теперь блокировки — часть гонок. И поэтому на трассе меньше действий, чем могло бы быть, хотя сейчас их всё равно больше, чем когда бы то ни было. Так почему же мы жалуемся? Или это такая эпоха, когда каждые пять секунд нам нужно что-то новое? Не знаю. Но если менять чемпионат в эту сторону — мы его уничтожим. Подобные проблемы были у NASCAR, и у любого другого чемпионата, который двигался в эту сторону.

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— В NASCAR, кстати, придумали довольно любопытную систему плей-офф, в рамках которой к финальной гонке остаются четыре претендента на титул и всё решается в одном заезде. Что вы думаете о такой схеме?

— Это не такой уж и плохой вариант, возможно, немного экстремальный, но неплохой. У них есть период, когда ты отбираешься в плей-офф — регулярный сезон, проходишь дальше, и в финалах уже идёт борьба. Мне нравится эта система, она отличается от того, что мы видим в других чемпионатах — и она не влияет на сами гонки, стимулирует бороться за победы, а не считать очки. Чем-то напоминает НХЛ.

Единственная проблема в том, что в финальной гонке может произойти всё, что угодно. То есть команда проводила средненький сезон, но может выиграть титул за счёт одной-единственной хорошей гонки. Это, возможно, перебор, но сама по себе идея очень неплохая.

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«Ограничение бюджетов не сработает»

— Что думаете об ограничении бюджетов, которое ожидается в 2021 году? На ваш взгляд, это верное решение?

— Нет, абсолютно неверное. Это изначально недешёвый спорт, он не для тех, кто не способен работать как следует. Нельзя ограничивать «Феррари» и «Мерседес» просто за то, что они лучше. Я вообще не понимаю смысла этого ограничения: Формула-1 — это вершина автоспорта, здесь должны участвовать самые лучшие из лучших из лучших.



Кроме того, команды будут тратить столько, сколько у них есть. Каждый раз, когда они придумывают новые правила для ограничения расходов, расходы только растут. Например, они запретили тесты и вместо этого тратят миллионы на симуляторы.



Ограничение бюджетов не сработает, а его соблюдение очень трудно контролировать. Да и вообще, почему вы хотите, чтобы паршивые команды выигрывали гонки? Представьте себе какой-нибудь другой спорт: «Ой, бедняжка, у тебя не получается? Ну, давай мы тебе поможем победить». Зачем? Это всё равно что разрешить лыжнику лыжи получше, потому что его соперники сильнее. Это совершенно неправильно.



В любом случае, это не поможет маленьким командам, ведь дело в балансе и соотношении. Возьмем, например, «Уильямс». Допустим, они тратят сто миллионов — и ограничение расходов будет установлено на уровне ста миллионов. Они не будут тратить сто, чтобы победить. Они потратят тридцать, чтобы положить семьдесят себе в карман. И останутся последними. Так что ограничение бюджетов ничего не изменит.

«Дело не только в аэродинамике»

— А что думаете о техническом регламенте на сезон-2021?

— Я его не читал, так что ничего не могу сказать.



— Пару недель назад мне попалась статья из британского журнала Autosport от 1996 года, и в ней сказано, что машины Формулы-1 из-за слишком развитой аэродинамики не позволяют пилотам преследовать друг друга, а потому и обгонов мало. То есть ровно то же самое, о говорят в паддоке сейчас. Как вы считаете, почему двадцать с лишним лет мы говорим об одном и том же?

— Потому что каждый гонщик хочет, чтобы ему было легче обгонять, но обгон не должен быть простым. У нас были отличные обгоны, потому что ради них тебе приходилось рисковать, а теперь у тебя есть DRS и ты можешь просто подождать момента и проехать мимо. И так сейчас проходят гонки — на пять секунд ниже предельного темпа, гонщик бережёт шины, двигатель, топливо. Но это ведь не гонки на выносливость! В Формуле-1 пилоты должны атаковать агрессивно, однако они так не могут, ведь поедешь слишком быстро — перегреешь резину. У тебя три двигателя на сезон, так что ты ещё и едешь на меньших оборотах, чтобы поберечь моторы. В этом проблема.



Ну, и плюс в Формуле-1 очень много прижимной силы — и дело даже не в её количестве, а в том, как точно она распределена. Если у тебя есть только переднее антикрыло — это не слишком эффективно. Да, оно генерирует кучу «прижима», но по-настоящему эффективными машину делают небольшие закрылки и элементы по всему корпусу автомобиля. И эти элементы создают так много прижимной силы, что, оказываясь в грязном воздухе позади, ты теряешь сто процентов «прижима». Это тоже проблема.



Например, в IndyCar тоже много прижимной силы, но они могут ехать друг за другом и бороться, потому что аэродинамика не так выверена — большие крылья и погнали. А в Формуле-1 получается, что при преследовании другой машины все эти небольшие закрылки просто не работают.



И ещё один момент — шины. Когда пилот догоняет другого, резина перегревается — и это как минимум половина проблемы. Так что дело далеко не только в аэродинамике.



— То есть более жёсткие шины могли бы улучшить ситуацию с обгонами?

— Думаю, немного улучшили бы, но даже жёсткие шины пришлось бы беречь, так что принципиальной разницы резина не сделает. Тут ещё проблема в том, что автомобили слишком тяжёлые, нужно избавиться от DRS и гибридных двигателей, а аэродинамика должна стать менее сложной: простое антикрыло с двумя элементами — и сзади, и спереди — и всё, без вот этих вот всех маленьких закрылков везде. Это уже было бы хорошим шагом.



И никаких симуляторов — больше тестов, работайте на трассе, это нравится болельщикам.

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«Календарь становится длинным и скучным»

— Сейчас много говорят о расширении календаря Формулы-1 до 22 гонок — ваше мнение на этот счёт?

— Это уже слишком. Календарь становится чересчур длинным и скучным, это уже перебор. Для фанатов было бы лучше, если бы было меньше гонок и больше тестов. Конечно, новые владельцы чемпионата считают, что чем больше гонок, тем больше доход — и это всё, что их волнует. Но я не думаю, что это действительно пойдёт Формуле-1 на пользу. Календарь становится всё длиннее, зрителям становится скучно.

— А какое количество этапов кажется вам оптимальным?



— 16-18 было достаточно. Но тогда у нас было много тестов между гонками, то есть на машине Формулы-1 мы ездили больше, чем современные пилоты. Тесты были хороши, это была очень важная вещь, потому что именно они привлекали новых болельщиков. 12-летний школьник приходит с отцом на трибуны и весь день следит за машинами, работой команд — это же воспоминания на всю жизнь! И до конца жизни он будет любить гонки и мечтать ездить на них — особенно вместо школы. А теперь такого нет, мы это потеряли.



И для спонсоров тесты были очень полезным мероприятием, ведь ты можешь пригласить гораздо больше гостей, чем на этап. Тесты очень помогали командам и играли важную роль с коммерческой точки зрения. Ну, и не забывайте, что тесты позволяют делать то, чего не сделаешь на симуляторе.

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«Мы открыли гоночную школу — у нас даже один русский есть»

— За что вы так не любите симуляторы?

— Потому что это просто игра. Из-за симуляторов все происходит за закрытыми дверями, но настоящие битвы должны быть на трассе. Боксёры же не пользуются симуляторами. Кого вообще волнует работа на симуляторе? Давайте тогда вообще уберём пилотов из машин и устроим гонки радиоуправляемых машин. Это неправильное направление развития. Вот и всё. И это не помогает спорту.

При этом, я сам геймер и люблю играть, но не люблю, когда игра смешивается со спортом. Я, правда, уже давно не играл, поскольку не хватает времени, но раньше очень часто катался в rFactor — в нём можно даже создать свою собственную трассу! Я даже организовывал для друзей чемпионат в rFactor — мы гонялись каждую неделю, сами придумывали трассы в 3ds Max. Мне очень нравятся эти игры тем, насколько они открыты. Ты можешь создать там две тысячи трасс и гоняться на них — и это действительно очень хороший симулятор. При том, я играл с обычным геймпадом, а не рулём.



Ещё я часто играю в ролевые онлайн-игры, больше всех — в Dark Age of Camelot. А вообще одно из моих хобби — я собираю винтажные компьютеры, устройства из 80-х и 90-х.



— Расскажите напоследок, чем сами сейчас занимаетесь.

— Я сейчас выступаю в европейском NASCAR — в эти выходные у нас финал в Зольдере. Эта серия очень похожа на канадский NASCAR: 450-500-сильные машины и только один овал — в Голландии. Отличная серия!

Вильнёв на подиуме этапа европейской серии NASCAR Фото: Пресс-служба NASCAR Whelen Euro Series

Кроме того, мы с Патриком Лемарье открыли гоночную школу — Feed Racing. Где ребята приезжают на пять дней — три дня лекций, а затем — заезды на время, в которых лучшие выходят в полуфиналы, а финал пройдёт в ноябре в Маньи-Куре, а победитель получит сезон с командой «Карлин» в британской Формуле-4. У нас даже есть один русский парень — Дмитрий Богданов. Он гонялся в картинге, хотя пару лет нигде не выступал, он всё равно неплох.



У большинства ребят из нашей школы нет денег на картинг, некоторые из них даже никогда не гонялись на трассах, но стоит дать шанс — и ты видишь, что парень быстр. Так что это очень интересный проект.