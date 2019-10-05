Доросинский: не думаю, что «бог автоспорта» Алонсо выиграет Ралли Марокко

Заключительный этап Кубка мира по ралли-рейдам пройдёт с 4 по 9 октября в Марокко. В категории Т3 выступят 16 экипажей, что является рекордным для марокканской гонки. Бороться за первое место наряду действующим обладателем Кубка мира в Т3 испанцем Хосе-Луисом Пенья, чемпионом 2016 года Ароном Домзалой и семикратным чемпионом Бразилии по ралли-рейдам Рейналду Варелой будут четыре российских экипажа. В их числе Федор Воробьев, занимающий вторую строчку в классификации нынешнего Кубка мира, прошлогодний победитель Ралли Марокко в категории SVV Сергей Карякин, Александр Доросинский и Алексей Шмотьев.



Своими ожиданиями от гонки поделился Александр Доросинский, чей экипаж ранее в этом сезоне в категории Т3 стал пятым на Бахе Италии, вторым на Бахе Арагона и третьим на Бахе Венгрии. Стоит отметить, что в Марокко зрители увидят противостояние ученика и тренера: Александр Доросинский раньше являлся наставником Сергея Карякина и был его партнёром по команде.



«Ралли Марокко мне знакомо по прошлому году. Я уже принимал участие в классе SSV, теперь он называется Т3. Мне понравилась Африка своим разнообразным ландшафтом: здесь есть пустыня, пески и камни, русла рек, всё быстро меняется, разные перепады высот, переходы через горы… Очень насыщенно и жарко! Ралли Марокко — одна из самых сложных гонок в календаре, сложнее только «Дакар». Однозначно, это тесты и тренировки, проверка и настройка техники перед серьёзным марафоном.



В этот раз сильный состав участников, и я считаю, что чем более подготовлены соперники, тем больше вызов для меня, и это плюс. Мощные и быстрые конкуренты — это всегда только кайф, и мне интереснее с ними сражаться. Здесь много российских участников, три экипажа из Екатеринбурга. Наверное, так и распределимся на первое, второе и третье место. Я верю в нашу команду Sport Racing Tecnologies, думаю, у нас все получится.



По поводу участия «бога автоспорта» Фернандо Алонсо в Марокко — я не думаю, что он выиграет гонку, так как дисциплина немного другая. Но уверен, что он получит колоссальный опыт и мы его увидим на «Дакаре» с большим багажом знаний о ралли-рейдах», — заявил российский гонщик.

Посмотреть большое интервью с Доросинским вы можете на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.