Эксперт: Хэмилтон пользовался услугой по пересадке волос

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на определённом этапе карьеры начал испытывать проблемы с волосами. Однако несколько лет назад его причёска разительным образом преобразилась. Эксперт по пересадке волос Джеймс Надина утверждает, что британцу пришлось сделать для этого операцию.

Хэмилтон объяснял проблемы тем, что в качестве шампуня ему часто приходилось использовать «гостиничное мыло», а в молодости особо не следил за волосами.

«Я очень сомневаюсь, что он смог отрастить волосы, используя PRP (инъекции для роста волос. — Прим. «Чемпионата»). Фотографии «до» и «после» определённо показывают, что у него была полная трансплантация. Что касается «мыльной» истории, то это смешно. По фотографиям явно видно, что у него была пересадка волос, и весьма качественная, кстати», — приводит слова Надина Dmarge.com.

По словам специалиста, в этом нет поводов для шуток.

«Он король мира и выглядит великолепно. В отличие от многих других методов лечения, пересадка волос даёт постоянный эффект. Они будут расти до конца его жизни», — добавил Надин.