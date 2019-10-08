Корреа: на моё восстановление уйдёт от 10 до 12 месяцев

Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа опубликовал первое видеообращение после аварии на гонке в Бельгии, в которой он получил серьёзные травмы ноги, а французский гонщик Антуан Юбер от полученных повреждений скончался.
«Привет! Я вернулся. Я хотел бы объявить о своём возвращении в соцсети. Это были очень трудные пять недель после аварии. Я хотел бы публично принести соболезнования семье Антуана Юбера. Это был шок для всех, когда случилась эта авария. Никогда не думаешь, что подобное может произойти. У меня впереди долгая работа по восстановлению, и пока всё ещё под вопросом, смогу ли я восстановиться на сто процентов. Но я полон жизни, я очень благодарен людям, которые поддерживали меня на протяжении последних пяти недель, благодарен семье, которая меня поддержала.
Это изменило мою жизнь. Я задумался о жизни, о важных моментах. Это был опыт, который изменил мою жизнь. Я иногда целый день читаю сообщения от друзей, знакомых и тех, кого никогда не видел в жизни. Я стараюсь отвечать всем, обещаю, что прочту всё, что вы мне написали. Я очень благодарен вам. Это много для меня значит.
Сейчас я принял то, что случилось, и буду работать так сильно, как могу, чтобы как можно быстрее восстановиться. В понедельник меня ждёт ещё одна операция здесь, в Лондоне, она будет последней. В ноябре меня увезут домой, в Майами. Там я увижу близких и начну полное восстановление. Ожидается, что на восстановление уйдёт от 10 до 12 месяцев.
Сейчас моя правая ступня фиксирована металлическими штифтами, и я не могу ею даже пошевелить. Только через 8 или 10 месяцев мы поймём, насколько хороша ситуация. Я позитивно настроен. Я не собираюсь жалеть себя. Я сделаю все, что могу, для восстановления. Теперь я буду сообщать о своём состоянии лично», — сказал Хуан Мануэль Корреа.
- 8 октября 2019
-
22:26
-
22:25
-
21:36
-
20:37
-
19:52
-
18:55
-
17:14
-
16:08
-
14:27
-
13:29
-
12:05
-
11:52
-
11:25
-
09:31
-
00:42
-
00:16
- 7 октября 2019
-
23:40
-
21:59
-
21:35
-
20:47
-
19:55
-
18:40
-
17:29
-
16:22
-
15:38
-
15:28
-
15:13
-
14:21
-
13:12
-
13:01
-
12:25
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
10:39