Корреа: на моё восстановление уйдёт от 10 до 12 месяцев

Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа опубликовал первое видеообращение после аварии на гонке в Бельгии, в которой он получил серьёзные травмы ноги, а французский гонщик Антуан Юбер от полученных повреждений скончался.



«Привет! Я вернулся. Я хотел бы объявить о своём возвращении в соцсети. Это были очень трудные пять недель после аварии. Я хотел бы публично принести соболезнования семье Антуана Юбера. Это был шок для всех, когда случилась эта авария. Никогда не думаешь, что подобное может произойти. У меня впереди долгая работа по восстановлению, и пока всё ещё под вопросом, смогу ли я восстановиться на сто процентов. Но я полон жизни, я очень благодарен людям, которые поддерживали меня на протяжении последних пяти недель, благодарен семье, которая меня поддержала.



Это изменило мою жизнь. Я задумался о жизни, о важных моментах. Это был опыт, который изменил мою жизнь. Я иногда целый день читаю сообщения от друзей, знакомых и тех, кого никогда не видел в жизни. Я стараюсь отвечать всем, обещаю, что прочту всё, что вы мне написали. Я очень благодарен вам. Это много для меня значит.



Сейчас я принял то, что случилось, и буду работать так сильно, как могу, чтобы как можно быстрее восстановиться. В понедельник меня ждёт ещё одна операция здесь, в Лондоне, она будет последней. В ноябре меня увезут домой, в Майами. Там я увижу близких и начну полное восстановление. Ожидается, что на восстановление уйдёт от 10 до 12 месяцев.



Сейчас моя правая ступня фиксирована металлическими штифтами, и я не могу ею даже пошевелить. Только через 8 или 10 месяцев мы поймём, насколько хороша ситуация. Я позитивно настроен. Я не собираюсь жалеть себя. Я сделаю все, что могу, для восстановления. Теперь я буду сообщать о своём состоянии лично», — сказал Хуан Мануэль Корреа.