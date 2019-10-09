Расселл объяснил, почему успехи «Уильямса» в начале турбоэры обусловили провал

По мнению гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла, успехи команды в середине десятилетия скрыли некоторые фундаментальные проблемы, которые привели к регрессу коллектива.

В сезоне-2014 в Формулу-1 вернулись турбомоторы, и «Уильямс» дважды подряд становился третьим в Кубке конструкторов. После этого последовали два пятых места в командом зачёте, а в 2018 году титулованная команда скатилась на последнее место, откуда пока не может выбраться.

«У команды наверняка была быстрая машина в 2014, 2015, 2016 годах. Но проблемы возникли уже тогда. Просто они оказались вне поля зрения, поскольку машина была так быстра, а мотор так силён», — цитирует Расселла RaceFans.

За пять этапов до конца сезона-2019 «Уильямс» занимает последнее место в Кубке конструкторов. На счету команды одно очко, заработанное Робертом Кубицей за 10-е место на Гран-при Германии.