«Феррари» показала новую раскраску шлема Феттеля

В преддверии Гран-при Японии Себастьян Феттель подготовил новое оформление шлема. На раскраске видны две явные отсылки к Японии: сверху — надпись «Сузука» латиницей, сзади — восходящее солнце, символ страны. Фотографии шлема Феттеля опубликовали в официальном «твиттере» «Феррари».

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «Твиттере».

За пять этапов до окончания сезона на счету Феттеля 194 очка. Немец, выигравший Гран-при Сингапура, занимает пятое место в личном зачёте, отставая от лидера Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 128 очков. Напарник Феттеля Шарль Леклер, победивший на Гран-при Бельгии и Италии, входит в тройку сильнейших. На его счету 215 очков, что на 107 меньше, чем у Хэмилтона.

Леклер не общался с Феттелем после Гран-при России