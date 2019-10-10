«Феррари» показала новую раскраску шлема Феттеля
В преддверии Гран-при Японии Себастьян Феттель подготовил новое оформление шлема. На раскраске видны две явные отсылки к Японии: сверху — надпись «Сузука» латиницей, сзади — восходящее солнце, символ страны. Фотографии шлема Феттеля опубликовали в официальном «твиттере» «Феррари».
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «Твиттере».
За пять этапов до окончания сезона на счету Феттеля 194 очка. Немец, выигравший Гран-при Сингапура, занимает пятое место в личном зачёте, отставая от лидера Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 128 очков. Напарник Феттеля Шарль Леклер, победивший на Гран-при Бельгии и Италии, входит в тройку сильнейших. На его счету 215 очков, что на 107 меньше, чем у Хэмилтона.
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