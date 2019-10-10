Квят: тайфун? Это Гасли его боится, а не я

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», рассказал об отношении к тайфуну, который может внести коррективы в расписание Гран-при Японии. Соблюдение расписания оказалось под угрозой из-за тайфуна «Хагибис», который, как ожидается, накроет Сузуку в субботу. Из-за тайфуна уже отменили гонки поддержки Формулы-1, а квалификацию могут отменить либо перенести.
Квята спросили, насколько сильно его беспокоит тайфун, надвигающийся на Сузуку.
«На самом деле тайфун больше беспокоит Пьера (Гасли, напарника Квята. — Прим. «Чемпионата»). Лучше спросить у него!» — цитирует Квята F1News.
По всей видимости, имеется в виду история двухлетней давности. В 2017 году Пьер Гасли лишился возможности побороться за титул японской Супер Формулы из-за тайфуна, который вынудил организаторов отменить финальную гонку сезона — также на Сузуке.
«Все парни в «Хонде» и в «Ред Булл» переживают, что я всегда приношу с собой тайфуны», — цитирует Гасли Crash.
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