Квят показал подарок от «Торо Россо» и «Хонды»

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», перед гоночным уик-эндом Гран-при Японии, домашнего этапа для «Хонды», получил в подарок от коллектива самодельный альбом с рисунками и фотографиями. В альбоме можно рассмотреть две крупные надписи на русском языке: «Ура!» и «Хорошо». Фотографию опубликовали в официальном «твиттере» «Торо Россо».

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере».

За пять этапов до окончания сезона Квят, на счету которого 33 очка, занимает 12-е место в личном зачёте. Его лучший результат в сезоне — третье место в дождевом Гран-при Германии.

Ранее сообщалось, что соблюдение изначального расписания уик-энда Ф-1 в Японии оказалось под угрозой. Гонки поддержки уже отменили, а квалификацию могут отменить либо перенести на утро воскресенья.