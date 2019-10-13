Формула-1. Гран-при Японии — 2019. Гонка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 13 октября, на стационарной трассе «Сузука» состоится гонка семнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Японии.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает двенадцатое место.
Начало гонки запланировано на 8:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Японии. Онлайн-трансляция гонки
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