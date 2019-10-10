Райкконен: раньше не было таких проблем в дождь, как сейчас

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал информацию о том, что на Гран-при Японии ожидается сильный дождь. Проведение Гран-при Японии находится под угрозой из-за тайфуна.



«Если из-за тайфуна всё так плохо, то, может, стоило не приезжать и отменить гонку? Да, мы знаем, что ресурсы современных дождевых шин ограничены. Чтобы болид начал аквапланировать, достаточно и слабого дождя, а в таких условиях болид уже невозможно контролировать.



Когда я начинал выступать в Формуле-1, у нас не было проблем в дождь. Да, шинам нелегко, когда на трассе стоит вода. Однако со стороны кажется, что воды на самом деле мало, и ситуация выглядит смешной.



Сейчас, если по трассе потекут реки, мы не сможем управлять машинами. Посмотрим. Заездов не будет, если дождь будет таким, каким он ожидается», — приводит слова Кими Райкконена RaceFans.