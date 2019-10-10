Райкконен: раньше не было таких проблем в дождь, как сейчас

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал информацию о том, что на Гран-при Японии ожидается сильный дождь. Проведение Гран-при Японии находится под угрозой из-за тайфуна.
«Если из-за тайфуна всё так плохо, то, может, стоило не приезжать и отменить гонку? Да, мы знаем, что ресурсы современных дождевых шин ограничены. Чтобы болид начал аквапланировать, достаточно и слабого дождя, а в таких условиях болид уже невозможно контролировать.
Когда я начинал выступать в Формуле-1, у нас не было проблем в дождь. Да, шинам нелегко, когда на трассе стоит вода. Однако со стороны кажется, что воды на самом деле мало, и ситуация выглядит смешной.
Сейчас, если по трассе потекут реки, мы не сможем управлять машинами. Посмотрим. Заездов не будет, если дождь будет таким, каким он ожидается», — приводит слова Кими Райкконена RaceFans.
- 10 октября 2019
-
19:51
-
19:00
-
17:42
-
16:13
-
16:01
-
15:07
-
14:46
-
13:58
-
13:47
-
13:38
-
12:46
-
12:38
-
12:19
-
12:08
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
10:08
-
09:55
-
09:30
-
08:54
-
00:33
- 9 октября 2019
-
23:47
-
23:08
-
21:41
-
21:00
-
19:39
-
19:00
-
17:52
-
16:02
-
15:49
-
15:00
-
13:29