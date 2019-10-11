Боттас – лучший в первой тренировке Гран-при Японии, Квят – 16-й

Завершилась первая тренировка Гран-при Японии Формулы-1.
Представитель Финляндии Валттери Боттас ("«Мерседес») показал лучший результат на автодроме «Сузука». Время финна составило 1:28.731. На 0,076 секунды от него отстал ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон из Великобритании.
Замкнул лидирующую тройку гонщик «Феррари» немец Себастьян Феттель.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 16-й результат. Его время составило 1:31.920.
Напарником Квята в первой тренировке был местный гонщик, пилот Супер Формулы Наоки Ямамото, который заменил Пьера Гасли на один сеанс свободных заездов. Японец показал по итогам заездов 17-й результат, уступив Квяту менее одной десятой секунды. Для 31-летнего японца это был дебют за рулём болида Формулы-1
Формула-1. Гран-при Сингапура. Первая тренировка
1 Валттери Боттас — 1:28.731
2 Льюис Хэмилтон — +0.076
3 Себастьян Феттель — +0.989
4 Шарль Леклер — +1.181
5 Макс Ферстаппен — +1.315
6 Александер Албон — +1.644
7 Карлос Сайнс-младший — +1.971
8 Серхио Перес — +2.079
9 Лэнс Стролл — +2.228
10 Ландо Норрис — +2.270
11 Ромен Грожан — +2.552
12 Кими Райкконен — +2.576
13 Нико Хюлькенберг — +2.695
14 Даниэль Риккардо — +2.832
15 Кевин Магнуссен — +3.054
16 Даниил Квят — +3.189
17 Наоки Ямамото — +3.287
18 Джордж Расселл — +4.069
19 Роберт Кубица — +4.753
20 Антонио Джовинацци — +8.156
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