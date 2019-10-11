Боттас – лучший в первой тренировке Гран-при Японии, Квят – 16-й

Завершилась первая тренировка Гран-при Японии Формулы-1.

Представитель Финляндии Валттери Боттас ("«Мерседес») показал лучший результат на автодроме «Сузука». Время финна составило 1:28.731. На 0,076 секунды от него отстал ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон из Великобритании.

Замкнул лидирующую тройку гонщик «Феррари» немец Себастьян Феттель.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 16-й результат. Его время составило 1:31.920.

Напарником Квята в первой тренировке был местный гонщик, пилот Супер Формулы Наоки Ямамото, который заменил Пьера Гасли на один сеанс свободных заездов. Японец показал по итогам заездов 17-й результат, уступив Квяту менее одной десятой секунды. Для 31-летнего японца это был дебют за рулём болида Формулы-1

Формула-1. Гран-при Сингапура. Первая тренировка

1 Валттери Боттас — 1:28.731

2 Льюис Хэмилтон — +0.076

3 Себастьян Феттель — +0.989

4 Шарль Леклер — +1.181

5 Макс Ферстаппен — +1.315

6 Александер Албон — +1.644

7 Карлос Сайнс-младший — +1.971

8 Серхио Перес — +2.079

9 Лэнс Стролл — +2.228

10 Ландо Норрис — +2.270

11 Ромен Грожан — +2.552

12 Кими Райкконен — +2.576

13 Нико Хюлькенберг — +2.695

14 Даниэль Риккардо — +2.832

15 Кевин Магнуссен — +3.054

16 Даниил Квят — +3.189

17 Наоки Ямамото — +3.287

18 Джордж Расселл — +4.069

19 Роберт Кубица — +4.753

20 Антонио Джовинацци — +8.156