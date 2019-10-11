Боттас опередил Хэмилтона во второй тренировке Гран-при Японии, Квят — 12-й

На автодроме в Сузуке завершилась вторая тренировка Гран-при Японии Формулы-1. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, который на одну десятую секунды опередил напарника Льюиса Хэмилтона. Третий результат на счету Макса Ферстаппена («Ред Булл»), уступившего лидеру почти три десятые.



Быстрейшим представителем «Феррари» стал Шарль Леклер, занявший четвёртое место.



Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли показал 9-й результат.



Формула-1. Гран-при Японии. Вторая тренировка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.27,785

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,100

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,281

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,356

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,607

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,617

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,266

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,514

9. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,569

10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,573

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,692

12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,727

13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,768

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,812

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,866

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,964

17. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,074

18. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,628

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,131

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,286.