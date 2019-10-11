Боттас опередил Хэмилтона во второй тренировке Гран-при Японии, Квят — 12-й

На автодроме в Сузуке завершилась вторая тренировка Гран-при Японии Формулы-1. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, который на одну десятую секунды опередил напарника Льюиса Хэмилтона. Третий результат на счету Макса Ферстаппена («Ред Булл»), уступившего лидеру почти три десятые.
Быстрейшим представителем «Феррари» стал Шарль Леклер, занявший четвёртое место.
Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли показал 9-й результат.
Формула-1. Гран-при Японии. Вторая тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.27,785
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,100
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,281
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,356
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,607
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,617
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,266
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,514
9. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,569
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,573
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,692
12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,727
13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,768
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,812
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,866
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,964
17. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,074
18. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,628
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,131
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,286.
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