Блэйни выиграл гонку NASCAR в Линкольне

На автодроме Талладега в Линкольне завершился очередной этап NASCAR. Победу в гонке одержал Райан Блэйни, второе место занял Райан Ньюман, третьим финишную черту пересёк Дэнни Хэмлин.

Гонка была разбита на два дня. В воскресенье, 13 октября, заезд пришлось остановить на 55-м круге из-за дождя.

В общем зачёте лидирует Денни Хэмлин, на счету которого 3114 очков. Мартин Труэкс-младший (3106) занимает второе место, третьим идёт Кайл Буш (3099).

NASCAR. Линкольн

1. Райан Блэйни («Форд») – 188 кругов

2. Райан Ньюман («Форд»)

3. Дэнни Хэмлин («Тойота»)

4. Эрик Алмирола («Форд»)

5. Майкл Макдауэлл («Форд»)

6. Остин Диллон («Шевроле»)

7. Кори Ладжои («Форд»)

8. Чейз Эллиотт («Шевроле»)

9. Рикки Стенхаус-младший («Форд»)

10. Тай Диллон («Шевроле»).