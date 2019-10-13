Кубица пожаловался, что «Уильямс» внёс изменения в машину без его ведома

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица пожаловался, что перед квалификацией Гран-при Японии команда внесла изменения в его машину, о которой поляка не предупредили. Кубица попал в аварию перед началом первого быстрого круга.



«К сожалению, у меня смешанные чувства по поводу уик-энда. Перед квалификацией были приняты некоторые решения, о которых мне даже не сообщили. Думаю, это неправильно.



К сожалению, в квалификации я неверно оценил ситуацию. Думаю, дело было в нехватке внимания на выходе из последнего поворота. Но в этот уик-энд всё было несколько странно, мне это не нравится. Надеялся, что после разочарования в России все здесь будут стараться добиться максимума. Именно это мы и делали в пятницу, и у меня были весьма хорошие ощущения. Но мои ощущения, вероятно, были слишком хорошими. В пятницу было кое-что, что придало мне уверенности, улучшило ощущения от машины. Мы кое о чём договорились, а затем утром в воскресенье по какой-то причине они внесли изменения. Думаю, это решение приняли не те, кто находится здесь. Но не хочу вдаваться в детали слишком сильно.



Когда у тебя есть гонщик, который первый раз за долгое время говорит, что может по-настоящему управлять машиной… А ведь каждая команда ждёт именно этого. Но потом по какой-то причине...» — приводит слова Кубицы Motorsport Week.



Издание предполагает, что Кубица намекал на новое переднее антикрыло, которое они с Джорджем Расселлом по очереди испытывали в пятницу. Команда изначально объявляла, что тестирует антикрыло с прицелом на 2020 год, однако, вероятно, поляк просил оставить ему крыло на квалификацию и гонку.