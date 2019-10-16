Формула-1 и Майами достигли принципиального соглашения о проведении Гран-при

Руководство Формулы-1 всё же сумело договориться с представителями Майами о проведении этапа Гран-при чемпионата мира в крупнейшем городе штата Флорида, сообщает RaceFans.

Предполагается, что первый этап Формулы-1 в курортном городе пройдёт в мае 2021 года. Гран-при будет проводится в окрестностях арены Hard Rock Stadium, которая является домашней для здешней команды NFL. Первоначально планировалось, что Майами получит полноценную гонку по городской трассе, однако эта инициатива встретила жёсткое сопротивление представителей городских властей.

Как бы то ни было, таким образом, в 2021 году в США пройдут уже два этапа Формулы-1. Напомним, один из них проводится в Остине (штат Техас).

Фото арены Hard Rock Stadium и конфигурацию трассы можно посмотреть на странице F1 Miami Grand Prix в «Твиттере».

