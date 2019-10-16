Хорнер: Ферстаппен был разочарован нашим сотрудничеством с «Рено»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил последние годы сотрудничества команды с концерном «Рено» и рассказал, что пилот Макс Ферстаппен был крайне недоволен силовыми установками французов.
По словам Хорнера, Ферстаппен действительно публично критиковал мотористов, но в «Рено» на это не реагировали должным образом.
«Макс был очень разочарован двигателями «Рено» и руководством мотористов. Он просто не чувствовал, что они всерьёз относились к его беспокойству по поводу производительности силовой установки и её управляемости. Кроме того надежность, естественно, тоже расстраивала нашего пилота. В конце концов он потерял уверенность в том, что ему говорили и обещали», — приводит слова Хорнера GPBlog.
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