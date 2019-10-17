Источник: Штайнер встретился со спонсорами Кубицы

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер посетил Варшаву и встретился со спонсорами польского гонщика Роберта Кубицы из «Уильямса», сообщает польский телеканал TVP.

Кубица покинет «Уильямс» по окончании сезона-2019 и в настоящее время обдумывает различные варианты продолжения карьеры. Поляк заявлял, что намерен остаться в Формуле-1 в качестве призового пилота. У «Хааса» уже есть контракты с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном на сезон-2020, поэтому максимум, что может предложить команда Кубице, — роль резервного пилота.

В компании Orlen, являющейся спонсором Кубицы, подтвердили, что ведут переговоры сразу с несколькими командами Формулы-1.

Ранее появились предположения, что в «Уильямсе» отомстили Кубице за слишком раннее объявление об уходе, отказав ему в использовании нового переднего антикрыла на Гран-при Японии.