Аэродинамическую трубу «Рено» закрывали на месяц

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что недостаточный прогресс команды после летнего перерыва связан с тем, что аэродинамическая труба, которую надо было обновить, была закрыта на несколько недель. По словам Абитебуля, в «Рено», изучив характеристики машины, ещё в первой половине сезона поняли, что аэродинамическая труба нуждается в обновлении, из-за чего её пришлось закрыть на срок около месяца.

«Мы понимаем проблему. Передние антикрылья очень чувствительны. Имею в виду их воздействие на шасси и днище. Мы многое узнали в аэродинамической трубе. Но труба была закрыта не только на летний перерыв. Пауза сказалась на процессе разработки, а тогда мы работали над несколькими проектами», — приводит слова Абитебуля Autosport.

Абитебуль добавил, что модернизацию пришлось проводить по той причине, что предыдущие владельцы команды из Энстоуна, когда она выступала под именем «Лотуса», давали на это недостаточно средств.

«Бывшие владельцы не инвестировали в инфраструктуру. Мы оттягивали модернизацию, но в какой-то момент она стала неизбежной», — сказал он.