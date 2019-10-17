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Бриаторе считает, что Леклер составил бы Хэмилтону конкуренцию в «Мерседесе»

Бриаторе считает, что Леклер составил бы Хэмилтону конкуренцию в «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе признал, что партнёрство Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в «Мерседесе» может стать одним из лучших в Формуле-1.

По словам итальянца, хотя Леклер проводит лишь второй сезон, он уже завоевал репутацию среди многих в паддоке. 22-летний гонщик «Феррари» лучше всех подходит на роль того, кто может бросить вызов Хэмилтону.

«Как по мне, и Ферстаппен, и Леклер, и Хэмилтон могут быть чемпионами мира. Если бы Шарль выступал на «Мерседесе» вместо Боттаса, то для меня они с Льюисом были бы почти на одном уровне.

Лучший тандем, который я мог бы сейчас представить, — это Хэмилтон и Ферстаппен или Хэмилтон и Леклер за рулём «Мерседеса», — приводит слова Бриаторе GPBlog.

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