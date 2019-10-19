Хэмилтон пообещал и дальше бороться за спасение планеты
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, известный пропагандой культуры вегетарианства, не так давно опубликовал сториз на своей странице в «Инстаграме», где написал, что спасение планеты заключается в отказе от поедания мяса. Тогда британец отметил, что устал от постоянной борьбы и признался, что у него опускаются руки. Но уже через несколько дней его риторика поменялась и он пообещал продолжать свои усилия.
«Надеюсь, ваша неделя была хорошей и желаю всем прекрасного уик-энда. Ценю все ваши позитивные послания, которые вы мне присылали. Я не сдаюсь и всё ещё продолжаю бороться», — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.
Напомним, что после недавних заявлений Льюиса, чемпион Формулы-E Жан-Эрик Вернь призвал его перейти в электрическую Формулу.
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