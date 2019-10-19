Квят: наш подход к этапу в Мексике будет таким же, как и к другим Гран-при

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Мексики, рассказав об особенностях трассы в Мехико.
«Думаю, что наш подход к этапу в Мексике будет таким же, как и к другим Гран-при, но отличие будет в том, что мы будем немного выше, чем обычно, над уровнем моря. Так что у нас будет немного меньше прижимной силы, но в то же время мы будем быстрее на прямых. В этом заключается интерес, мы сможем развивать едва ли не самые высокие показатели скорости за весь сезон.
Вместе с тем важно выбирать правильные точки торможения, трек в Мехико скользкий, и собрать всё воедино там всегда трудно.
Что касается самого этапа, то на его протяжении мы всегда поражаемся тому количеству зрителей, которые приходят на Гран-при», — рассказал Квят в интервью, размещённом на официальном канале «Торо Россо» в YouTube.
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