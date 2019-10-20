Вассёр: не знаем, что не так с гоночным темпом, но причин для паники нет

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признал, что в команде ещё не разобрались с причинами слабого гоночного темпа на протяжении последних этапов, но призвал не паниковать из-за проблемы.
«Причин для паники нет. Каждый раз проблемы идут по разным сценариям. Я бы волновался, если бы у нас не было темпа в квалификациях и мы проигрывали по секунде, но суть не в этом. В гонке гораздо легче найти нужный темп, чем в квалификации. К примеру, в первом повороте в Спа мы были на пятом месте, в Монце нам удалось пробиться в первый сегмент. Иногда всё решает одна сотая, это может изменить ситуацию коренным образом.
На «Сузуке» с нашим квалификационным темпом всё было нормально. Мы были в середине пелотона и опережали «Рено» и «Рейсинг Пойнт». Джовинацци был в шаге от выхода в третий сегмент. Не знаем, что не так с гоночным темпом, но на последних двух-трёх этапах мы стабильно испытываем трудности в гонках", — приводит слова Вассёра Motorsport.
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