Бриаторе: Алонсо взял бы титул с «Феррари» в 2018-м

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе полагает, что Фернандо Алонсо стал бы трёхкратным чемпионом мира в 2018 году, если бы выступал за «Феррари».

В сезоне-2018 титул завоевал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Себастьян Феттель («Феррари») финишировал вторым по итогам сезона, а Алонсо, выступавший за «Макларен», с 50 очками занял 11-е место, после чего ушёл из Формулы-1.

«Гонщик может сыграть решающую роль. Остаюсь при своём мнении: Алонсо стал бы чемпионом сезона-2018, если бы выступал за «Феррари». Он ошибался бы реже, чем Феттель.

Льюис Хэмилтон так силён по той причине, что меньше ошибается. Да и вся его команда всё делает правильно. Они действительно очень хороши», — цитирует Бриаторе GPblog.