Квят: у меня хорошие воспоминания о Мексике

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Мексики.
«Больше всего на Гран-при Мексики в мой первый год выступлений меня поразили болельщики и трасса. Когда ты проходишь мимо стадиона на параде пилотов и слышишь рёв толпы, это просто что-то невероятное.
Что касается самой трассы, то в основном это медленные повороты, которые требуют полного поворота рулевого колеса. Трасса довольно техничная, там есть несколько среднескоростных шикан, а заключительная часть круга довольно быстрая, особенно когда ты набираешь скорость на главной прямой.
В целом у меня остались хорошие воспоминания об этой трассе, а пару лет назад я получил хороший результат здесь, финишировав четвёртым», — цитирует Квята пресс-служба команды.
- 21 октября 2019
-
18:51
-
17:41
-
16:30
-
15:35
-
15:30
-
15:00
-
14:35
-
13:45
-
13:01
-
12:00
-
11:03
-
10:05
-
09:09
-
01:58
-
00:45
-
00:38
- 20 октября 2019
-
22:39
-
19:48
-
18:01
-
17:13
-
16:29
-
15:38
-
14:25
-
13:32
-
11:49
-
11:03
-
09:53
-
00:58
- 19 октября 2019
-
23:53
-
22:21
-
21:46
-
19:59
-
18:25
-
17:55
-
16:05