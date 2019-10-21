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Квят: у меня хорошие воспоминания о Мексике

Квят: у меня хорошие воспоминания о Мексике
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Мексики.

«Больше всего на Гран-при Мексики в мой первый год выступлений меня поразили болельщики и трасса. Когда ты проходишь мимо стадиона на параде пилотов и слышишь рёв толпы, это просто что-то невероятное.

Что касается самой трассы, то в основном это медленные повороты, которые требуют полного поворота рулевого колеса. Трасса довольно техничная, там есть несколько среднескоростных шикан, а заключительная часть круга довольно быстрая, особенно когда ты набираешь скорость на главной прямой.

В целом у меня остались хорошие воспоминания об этой трассе, а пару лет назад я получил хороший результат здесь, финишировав четвёртым», — цитирует Квята пресс-служба команды.

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